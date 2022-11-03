النيابة تحقق في قضايا فساد مالي مقابل خدمة علاجية في إيطاليا سنة 2017

أخبار ليبيا 24

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق إزاء واقعات فساد خالطت إجراءات تسديد مقابل الخدمة العلاجية في مشافي الجمهورية الإيطالية؛ ما قبل سنة 2017، وفق ما ذكره مكتب النائب العام.

وقال المكتب، اليوم الخميس، إن نائب النيابة بمكتب النائب العام، تولى مباشرة إجراءات التحقيق إزاء واقعات الفساد التي خالطت إجراءات تسديد مقابل الخدمة العلاجية في مشافي الجمهورية الإيطالية، ما قبل سنة 2017.

وأضاف المكتب أن التحقيقات كشفت عن ظهور شخص من غير موظفي السفارة بمظهر الملحق الصحي دون أن تنعقد له ولاية شغل هذه الوظيفة بطريق يقرها القانون.

وأوضح المكتب، أن المعني صدر، عنه إقرار لمؤسستين علاجيتين في إيطاليا، بمديونية على الدولة الليبية قدرت بنحو 9.5 مليون يورو، دون أن يقابلها مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية المقابلة لتلك الديون أو تناسبها.

وذكر المكتب، أن المتهم “حوّل مليوني يورو إلى حساب تلك المؤسستين، إجراءً لإقراره بالدين، بالمخالفة لقواعد وضوابط صرف المال العام؛ فأحدث به وبالمصلحة العامة ضررا جسيما”.

وقال المكتب، إن ذلك “ترتب عن تربح غيره بالمخالفة للتشريعات والنظم المالية”.

وأضاف، أن “بمواجهة المتهم بالأدلة، اعترف بتهمة إحداث ضرر عمدي جسيم بالمال العام، فانتهى المحقق إلى حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق”.