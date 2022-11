ليبيا – علق رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر على كلمة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وإمكانية الذهاب نحو حرب جديدة، بالقول: “المشهد العام في ليبيا لا يتمحور حول إبرام عبدالحميد الدبيبة لمذكرات تفاهم مع تركيا أو تهديد حفتر بشن حرب جديدة، بل أن حفتر ركز في كلمته على أسباب تمديد الأزمة الليبية من دون إيجاد حلول عملية مقابل استنزاف لمقدرات للشعب الليبي”.

الأسمر وفي تصريحات خاصة لموقع “إندبندنت عربية” قال عن تحذير حفتر من شن حرب جديدة: إنه “تنبيه باعتبار أن جميع الحلول والتسويات السياسية التي جابت مختلف العواصم العربية والغربية قد فشلت ولم ينتج عنها سوى حكومات أغرقت البلد في نفق المراحل الانتقالية”.

وعبر رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الإستراتيجية عن تأييده لكلمة حفتر باعتبار أن جميع هذه المراحل لم تكن نابعة من إرادة الشعب الليبي أو عن طريق استفتاء شعبي، وبالتالي تعتبر فاشلة، وبالتالي فإن فرص التسوية نفدت لأنها لم تكن حقيقية.

وأشار إلى أن جميع الحكومات التي نتجت عن هذه التسويات لم تلتزم ببنود خارطة الطريق السياسي مثل حكومة عبد الحميد الدبيبة ورغم ذلك لم يتم ردعها من قبل المجتمع الدولي الراعي والمنتج لهذه المراحل، متابعًا: إن هذه التسويات بدورها غير سوية ومنتهية فعليًا على سبيل المثال لم ينجح أحد إلى الآن في إماطة اللثام عن القوة القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.

وأكد الأسمر أن البلاد ليست على أعتاب فصل جديد من الصراع بعد كلمة خليفة حفتر بل هي في صراع من قبل، وكلمة قائد القوات المسلحة بالشرق أكدت إمكانية اندلاع حرب جديدة، ولكن الصراع لا يمكن اختزاله في الجانب العسكري فقط بل أيضًا في الصراع السياسي وإلى الآن لم يتم الاتفاق على قاعدة دستورية بين المجلسين (النواب والدولة).

Shares

The post الأسمر: حفتر ركز في كلمته بالجفرة على أسباب تمديد الأزمة الليبية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية