الشريف: العرب لا قامة لهم ويحافظون على تقاليد خشبية لا تقدم ولا تؤخر

زعم فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن العرب لا قامة لهم ويحافظون على تقاليد خشبية لا تقدم ولا تؤخر، بحسب وصفه.

وقال الشريف، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “استغرابي فقط في غياب الكويت عن القمة، رغم معرفتي بأن العرب لا قمّة لهم ولا قامة، وإنما يحاولون أن يحافظوا على هذه التقاليد الخشبية التي لا تُقدم ولا تؤخر”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “لكن الشكر الجزيل للجزائر على هذه المساعي الطيبة، وإلى أن يفرّج الله على أمة الإسلام جمعاء، فتكون لها كلمتها ومواقفها وقوتها وعزتها بين الأمم، عندها يكون لهكذا قمم الأصداء التي نتمنى بكل ما فينا من خيباتٍ وانكساراتٍ وأمل، أن تتخطى الشكليات والخطب الجوفاء، وأن تنتقل من الأقوال إلى الأفعال”، على حد قوله.