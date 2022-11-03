بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 03 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 03 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس مستقر هذا اليوم ويوم الغد على معظم مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على المناطق من مصراته إلى سرت وبداية من يوم السبت على معظم مناطق الساحل مع احتمال بسيط لسقوط أمطار.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم السبت إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-27)مْ وتسجل انخفاض تدريجي من يوم السبت.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر خاصة على مناطق الخليج مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومن مساء يوم السبت على بنغازي والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم السبت إلى جنوبية غربية نشطة أحيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-25)مْ .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-27) مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية .

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-27)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:14)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:27).