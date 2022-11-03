الارصاد: أمطار وتغير الاجواء نتيجة منخفض جوي الاسبوع القادم بهـذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 03/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد طقس مستقر هذا اليوم ويوم الغد على أغلب مناطق ليبيا، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (21-27)مْ.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق سرت – الخليج وبعض مناطق الساحل الشرقي مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة احياناً.

ومن المتوقع بحسب التقرير تغير الأجواء على مناطق شمال ليبيا الأسبوع القادم (تدريجياً بداية من مساء يوم السبت) نتيجة اقتراب منخفض جوي من البحر الأبيض المتوسط يؤدي إلى زيادة في سرعة الرياح(رياح نشطة أحيانا وباردة نسبيا) وتكاثر للسحب مع احتمال سقوط امطار على بعض المناطق الساحلية وتراجع في درجات الحرارة.

والله أعلـــــــــــم.