السيسي وتبون يشددان على أهمية العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا

ليبيا- شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون على أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين البلدين إزاء كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية في الجزائر.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أكد بأن رؤى الزعيمين تلاقت بشأن أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا، ومن ثم ضرورة الدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، بالإضافة إلى الحفاظ على المؤسسات الليبية الوطنية، وتعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وكذلك تعظيم الجهود الدولية لإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

