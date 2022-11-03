يسري: الدبيبة يحاول تبرئة ساحته من الوقوف ضد مصلحة الشعب

الوطن| رصد

قال المحلل السياسي، محمد يسري، إن رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، رحّب بالبيان الختامي لجامعة الدول العربية لتبرئة ساحته من عرقلة الانتخابات أو رفضها، والوقوف ضد مصلحة الشعب.

وأضاف يسري، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الدبيبة يريد من خلال هذا الترحيب إبداء الانفتاح على الحوار وإظهار وجودهما كأطراف سياسية، ومحاولة جلب الدعم لبقاء كل منهما في السلطة.

ولفت يسري إلى أن القمة العربية أكدت على الثوابت اللازمة لحل الأزمة الليبية أهمها إقامة الانتخابات، مؤكدًا أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أوضح أن الأمور تحتاج إلى مزيدٍ من المرونة في ليبيا.

ورأى المحلل أن الجامعة العربية تتعامل بجدية مع الأزمة الليبية، وترغب في قيادة حوار مع كافة أطرافها، مؤكدا أن الليبيين يأملون في أن يتخطى الدور العربي الاجتماعات والبيانات إلى بذل جهود لإنجاح تلك الحلول عبر المزيد من الدعم والوساطة.