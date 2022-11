معزب: هناك أعضاء من مجلس الدولة رافضون لمسألة عدم ترشح مزدوجي الجنسية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن جلسة مجلس الدولة كانت تركز على استكمال مواد القاعدة الدستورية، فهناك مواد كان عليها خلاف وتم مناقشتها والتصويت عليها ومن ضمنها موضوع مزدوجي الجنسية، سواء في النواب أو مجلس الشيوخ الجديد.

معزب أشار خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه كان عدد الذين حضروا الجلسة 72 عضوًا من 124 عضوًا تقريبًا، والبند الأول الذي طرح بالنسبة لمجلسي النواب والشيوخ كان عدد الذين صوتوا مع عدم منح ترشح مزدوجي الجنسية إلا في حال ترشحهم عن الجنسية 41 من 65 عضوًا.

وأضاف: “المادة 99 التي تتعلق بشروط الترشح لمجلس الدولة كان فيه نص على أساس النص الأول أنه لم يتحصل على أي جنسية اخرى ما لم يكن تنازل عنها قبل سنة من الترشح، وحذف هذا الشرط، ألا وهو السنة، وطرح تعديل جديد ليكون الشرط لحظة الترشح أن لا يكون عنده جنسية ثانية، سبب التعديل يبدو أن هناك نوعًا من التفاوض مع مجلس النواب على أساس أن الصيغة تقاربية”.

ولفت إلى أن هناك أعضاء من مجلس الدولة رافضون لموضوع عدم ترشح مزدوجي الجنسية خاصة في موضوع مجلس النواب والشيوخ، وجهة نظرهم أن هذا مقبول في رئاسة الدولة لكن لا يستقيم على باقي المواقع السيادية في الدولة، منوهًا إلى أن هناك آلاف من الليبيين مزدوجو الجنسية ولأسباب قاهرة اضطروا للهجرة بحثًا عن مصادر الرزق أو هربًا من الظلم.

ونوّه إلى أن المناصب السيادية سيتم التطرق لها في جلسة اليوم وسيتم عرض تقرير الاجتماع الأخير الذي حدث في المغرب واستعراض آخر ما وصلت له اللجنة المختصة في هذا الموضوع.

كما تطرق إلى أن اللجنة قدمت تقرير طويل جدًا قامت بفرز الطلبات للمترشحين وبناء على سياق واحد وهو تقسيم المناصب السيادية جغرافياً وهذا يتعلق بالمادة 15، وهي 7 مناصب سيادية ومعها نواب ورؤساء ووكلاء وأعضاء مجالس إدارة.

وبيّن أن آلية توحيد السلطة التنفيذية كانت من ضمن البنود، واللقاء الذي حدث في المغرب كان على أساس المناصب السيادية، لكن تم التطرق إلى أنه ما دام الكل يريد السعي للانتخابات فيجب معالجة السلطة التنفيذية بحيث تكون موحدة وسيتم مناقشة بند السلطة التنفيذية اليوم.

