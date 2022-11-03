شمام: “شكرا للعرب فقد أثبتوا أنهم يفهمون لغة الليبيين”

الوطن| رصد

قال عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، محمود شمام، إن الأطراف الليبية ستقرأ قرارات القمة العربية في الجزائر بمختلف الروايات.

وكتب شمام عبر حسابه في موقع فيسبوك، “قرارات قمة الجزائر ستقرأها الأطراف الليبية بمختلف الروايات يساراً ويميناً، طولاً وعرضاً، شمالاً وجنوباً، فوقاً وتحتًا. ثم يستأنفون تهريب البشر والبنزين وبيع الخردة، وشراء التيوس”.

وتابع قائلًا: “شكراً للعرب على أية حال فقد أثبتوا أنهم يفهمون لغة الليبيين، رغم أن الليبيين يسمونهم «عقاب» عرب”.