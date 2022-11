عبد الكافي: بعد اتفاقية استجلاب حكومة الدبيبة لطائرات مسيرة حديثة عسكريًا حفتر انتهى

ليبيا – علق الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا على تصريحات خليفة حفتر، مشيرًا إلى أن خليفة حفتر لا يمتلك غير هذا الخطاب ولا يوجد أدوات إلا التأجيج عبر البيانات والتصريحات والاستعراضات العسكرية بـ”الخردة” التي يملكها، كبعض صواريخ الصوت والدبابات والآليات العسكرية التي ورثتها ليبيا من حقبة القذافي وهي تعد خردة.

عبد الكافي المؤيد بشدة للتواجد التركي في ليبيا قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن حفتر لا يملك إلا الخطاب الخشبي لا أكثر ولا أقل؛ لأنه يعلم أن التحرك عسكريًا سيتم اقتحام وكره في الرجمة، لذلك هو لا يملك القوة العسكرية التي كان يتحصل عليها في السابق عندما تعاون مع “الكانيات”. بحسب قوله.

وأشار إلى أن المتلاعبين بالمشهد كالمشري وعقيلة صالح يقدمون مزيدًا من الوقت من أجل إطالة أمد حفتر وعدم ملاحقته دوليًا من خلال جرائم الحرب.

وتابع مزاعمه بالقول : “عسكريًا حفتر انتهى وبالأخص بعد الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع تركيا، بشأن التطوير العسكري واستجلاب طائرات بدون طيار ودفاعات جوية متطورة والتي أحدثت فارقًا عسكريًا كبدت الجيش الروسي خسائر كبيرة جدًا، عجوز الرجمة لا يملك إلا الخطاب العسكري حتى يثبت وجوده في المنطقة الشرقية ولا تنفلت الأمور لديه من المنطقة الجنوبية بعد ظهور سيف القذافي، واتضح أن لديه حاشية مؤيدة له في الجنوب؛ لذلك لا يملك إلا هذا الخطاب، إن أراد تحرير الأراضي الليبية من المستعمر نحن نعطيه الأدلة الكاملة مع أني متأكد أن لديه الأدلة الكاملة والأعداد والمعلومات والفاغنر لم يخرجوا من الأراضي الليبية بالكامل، وهذه معلومات استخباراتية لا يملكها البعض، المرتزقة موجودون في الجفرة وبراك الشاطئ”.

كما استطرد: “هذا الخطاب موجه للجهال والتبع الذين ما زالوا يدورون في فلكه حتى يعطيهم ذلك الشعور وأنه ما زال رجلًا يملك السلاح ورجل مشروع حروب، الإمارات على رأس هؤلاء الحلفاء الآن تستثمر ما يقارب الـ 10 مليار دولار في تركيا ومصر ستفتح العلاقات مع تركيا الوضع تغير”.

وادعى أن القائد العام للقوات المسلحة لم يقطع التعاون رغم انقسام غرفه عمليات الفاغنر نهائيًا عن غرفة “عمليات الكرامة” وما زال يتواصل معهم، لكنه لم يعد يمتلك ذلك التأثير لإخراجهم من الأراضي الليبية، مؤكدًا أنه لا يوجد شخص وطني يرضى بأي احتلال لوطنه وأرضه من أي قوات، وهناك عرف موجود من خلال العلاقات منها التعاون والصداقة والانحياز هي من تربط الدول ببعضها.

وأردف: “لا تهمني تركيا، لأنها تبحث عن مصالحها ولكن ما يهمني الليبي الذي يتفاوض مع تركيا أو أي دولة، إن كان لم يخرج بنتيجة ومكاسب للدولة الليبية والمواطن الليبي لا يبقى في التفاوض لأنه يحتاج شخصيه معينه”.

عبد الكافي رأى أن إشكالية ليبيا تتمثل بحفتر المتواجد في المنطقة الشرقية فهو من جلب الدول والقوات الأجنبية.

واختتم بالقول: “من ناحية عسكرية أتحدث، ربما سنصطدم يوم أن يكون هناك سلاح، ولكن سيكون مختلفًا عن 2014 كليًا، ولكنه يعرف ويدرك أنه لو قامت حرب من قبله في أي لحظة ستصل نيرانها لعقر داره في الرجمة”.

Shares

The post عبد الكافي: بعد اتفاقية استجلاب حكومة الدبيبة لطائرات مسيرة حديثة عسكريًا حفتر انتهى first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية