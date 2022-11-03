اللجنة العُليا لتوحيد المؤسسات الوطنية تعقد اجتماعا بتونس 

تونس 03 نوفمبر 2022 ( وال ) _ عقدت اللجنة العُليا لتوحيد المؤسسات الوطنية أمس الأربعاء، اجتماعا خصص لاستكمال إجراءات توحيد ديوان المحاسبة وفقاً لخارطة الطريق المُعتمدة.

وحضر الاجتماع الذي عقد بتونس رئيس مجلس التخطيط الوطني رئيس اللجنة “مفتاح الحرير” ونائبه ” الدكتور احتيوش فرج” وعضو ومقرر اللجنة وعضوي اللجنة الدكتور عبدالله الحاسي، والأستاذ إبراهيم بو شويشينة، ورئيسي وأعضاء لجنتي ديوان المحاسبة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات العملية التي تمت، والشروع بشكل فعلي في توحيد أهم المؤسسات السيادية، لتقوم بالدور المناط بها في الرقابة على الإدارات والمؤسسات التنفيذية، للحد من وجود انحرافات وفقاً لقانون انشاؤها.

وأكد رئيس اللجنة العليا دكتور مفتاح الحرير،في كلمة له بالمناسبة حل كل الاشكالات القائمة التي تعترض عمل توحيد هذه المؤسسة في أجواء ايجابية من كلا اللجنتين وبحماس لتغليب المصلحة الوطنية فوق كل خلاف، مضيفاً أن لا مجال اليوم للإفلات من المسؤولية أو العقاب بسب الانقسام أو الازدواج المؤسسي عن المخالفات والجرائم في حق المال العام الذي مهمتنا جميعاً الحفاظ عليه وصيانته، فضلاً عن تغليب مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات .

الجدير بالذكر أن اللجنة ستستمر في عقد اجتماعاتها بتونس على مدار ثلاثة أيام للعمل على توحيد الرؤى حول إنهاء الانقسام المؤسسي بشكل كامل والانتهاء بتوحيد المؤسسات السيادية في البلاد. (وال _ تونس)

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