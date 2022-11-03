الفيتوري يدعو لترجمة توصيات القمة العربية إلى أفعال

الوطن| رصد

قال المحلل السياسي، إبراهيم الفيتوري، إن إقامة القمة العربية في دولة مجاورة لليبيا (الجزائر)، قد تحمل أمورا إيجابية؛ باعتبار أن دول الجوار التي تأثرت بارتباك أوضاع ليبيا هي أكثر الدول حرصا على حل الأزمة الليبية، والتوافق بينها سيكون في صالح ليبيا.

وأشار الفيتوري، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إلى ضرورة عدم توقف اهتمام القمة العربية بالأزمة الليبية على القرارات والتوصيات، داعيا إلى ترجمتها لأفعال تحظى بتأييد دولي ودعم من مجلس الأمن، ويكون هدفها الأوحد إخراج المرتزقة وتنظيم الانتخابات وحل الميليشيات.