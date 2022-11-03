المريمي: النواب والدولة مختلفان حول ترشح حفتر للرئاسة

أكد فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، استمرار وجود خلاف بين مجلسي النواب والدولة، حول ترشح خليفة حفتر للرئاسة، مشيراً إلى أن ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية نقطة خلاف كبيرة بين مجلسي النواب والدولة.

ويأتي حديث المريمي بعد تصويت مجلس الدولة الاستشاري بالأمس، على رفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، ما يُعني أن مجلس النواب سيرفض تمرير القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأوضح المريمي أن رئاسة مجلس النواب ترى ضرورة إعطاء الفرصة للعسكريين للمشاركة في الانتخاب، سواء في الترشح أو الإدلاء بأصواتهم.

وأشار المريمي إلى ضرورة إعطاء الفرصة لمزودجي الجنسية، لأن الكثير من الليبيين هاجروا في فترات سابقة، وحصلوا على جنسيات أجنبية، من أجل ضمان حياة كريمة.

وذكر المريمي أنه في حال تم التصويت لمزدوج الجنسية، بأن يكون رئيسًا أو عضوًا بمجلس نواب، لن يُمارس مهامه حتى يتنازل عن الجنسية الأجنبية، وفي حالة لم يتم انتخابه تبقى الجنسية معه.