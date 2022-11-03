الدغيلي: عدم التشخيص الصحيح للمشكلة الليبية سبب تعثر  المصالحة الوطنية

أكدت سلوى الدغيلي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن عدم التشخيص الصحيح الواقعي والدقيق للمشكلة الليبية، أهم أسباب تعثر ملف المصالحة الوطنية.

وقالت «الدغيلي»، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن “أسباب تعثر ملف المصالحة الوطنية عدم التشخيص الصحيح الواقعي والدقيق للمشكلة الليبية، و غياب الإرادة الحقيقية لإنجاز ملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية”.

وأوضحت أن من الأسباب أيضًا؛ “تعثر المسار السياسي، وانعدام الثقة المتبادلة، وعيوب القوانين الخاصة بالعدالة الانتقالية، واستعمال العنف لا الحوار لخلق التوازنات”.