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أسعار بيع وشراء الذهب في السوق الموازية اليوم الخميس 3 – 11 – 2022

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تتابع بوابة افريقيا اسعار بيع الذهب والفضة في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بطرابلس حيث بلغ سعر  اونصة الذهب على شاشة السوق في افتتاح اليوم الخميس  بلغ 1622.5 وشهدت اسعار جرام الذهب في السوق انخفاض  وكانت كما يلي :

    الذهب  المسبوك عيار 18 شهد اليوم انخفاضا حيث بلغ الجرام فيه  208 دينار
    شراء كسر ذهب  شهد اليوم انخفاضا  في اسعاره حيث وصل
    عيار 18 سعر الجرام 204.500 دينار
    عيار 21  سعر الجرام 238.58 دينار
     عيار 22  سعر الجرام 249.940 دينار
     عيار  24 سعر الجرام 272.66 دينار  
    وشهدت الليرة  عيار 21 وزن 8 جرام انخفاضا في سعرها اليوم حيث وصلت 1908 دينار

كما شهد اسعار بيع الذهب الجديد استقرار في افتتاح السوق وكان كما يلي

    عيار 18 من 280 دينار وحتى 315 دينار
    عيار 21 من 315 دينار وحتى 340 دينار                                             الذهب مستعمل كانت اسعاره كما يلي
    عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار
    عيار 21 من 270 دينار وحتى 300 دينار

اما اسعار الفضة فهي ايضا مستقرة وكانت  كما يلي

    فضة كسر  من 2.25 دينار وحتى 2.60 دينار
    فضة جديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار

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بوابة افريقيا الاخبارية

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