أسعار بيع وشراء الذهب في السوق الموازية اليوم الخميس 3 – 11 – 2022

تتابع بوابة افريقيا اسعار بيع الذهب والفضة في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بطرابلس حيث بلغ سعر اونصة الذهب على شاشة السوق في افتتاح اليوم الخميس بلغ 1622.5 وشهدت اسعار جرام الذهب في السوق انخفاض وكانت كما يلي :
الذهب المسبوك عيار 18 شهد اليوم انخفاضا حيث بلغ الجرام فيه 208 دينار
شراء كسر ذهب شهد اليوم انخفاضا في اسعاره حيث وصل
عيار 18 سعر الجرام 204.500 دينار
عيار 21 سعر الجرام 238.58 دينار
عيار 22 سعر الجرام 249.940 دينار
عيار 24 سعر الجرام 272.66 دينار
وشهدت الليرة عيار 21 وزن 8 جرام انخفاضا في سعرها اليوم حيث وصلت 1908 دينار
كما شهد اسعار بيع الذهب الجديد استقرار في افتتاح السوق وكان كما يلي
عيار 18 من 280 دينار وحتى 315 دينار
عيار 21 من 315 دينار وحتى 340 دينار الذهب مستعمل كانت اسعاره كما يلي
عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار
عيار 21 من 270 دينار وحتى 300 دينار
اما اسعار الفضة فهي ايضا مستقرة وكانت كما يلي
فضة كسر من 2.25 دينار وحتى 2.60 دينار
فضة جديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار
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