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ضبط وافدين يروجان “الكوكايين” في طرابلس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

تمكن أفراد إدارة العمليات والتنسيق بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من ضبط تشكيل عصابي من وافدين، يحملان إحدى الجنسيات الأفريقية، يروجان مخدر “الكوكايين” داخل طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه بعد ورود المعلومات إلى الإدارة حول نشاط المتهمين، تم تشكيل فريق أمني لمتابعة القضية والتأكد، حيث جرى إعداد كمين لأحدهما، وضبط بحوزته 40 غرامًا من المخدر.

وأشار البيان إلى ضبط المتهم الثاني وبحوزته 150 غرامًا، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معهما، ثم أحيلا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.


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صحيفة العنوان الليبية

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