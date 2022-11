ليبيا – رحب رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة بقرار القمة العربية في الجزائر الذي أكد أولوية الانتخابات؛ لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم في ليبيا.

الدبيبة وفي تغريدة له نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال:” الآن أصبح موقف الأشقاء العرب أكثر تقاربا، وصوت الليبيين أكثر وصولا:لا للتمديد، نعم للانتخابات”.

