التكبالي: المنصب عند الدبيبة أهم من ليبيا

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية، تعتقد أنها تضمن بقاءها في السلطة طالما أنها توقع اتفاقيات مع تركيا.

وأضاف التكبالي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الإكثار من عقد الاتفاقيات بين حكومة الدبيبة وأنقرة، يعد محاولة تركية لترسيخ وجودها في البلاد، وخاصة في المنطقة الغربية.

وأشار التكبالي إلى أن حكومة الدبيبة لا تلتفت إلى خطورة وتداعيات التمترس التركي في البلاد، في حين يقول البعض إن الاتفاقيتين العسكريتين هما مجرد غطاء، أو تمهيد لصفقة شراء طائرات مسيرة تركية وذلك يعد انتهاكاً للقرار الأممي بحظر توريد السلاح لليبيا.

وأكد أن الاتفاق السياسي الذي أنتج حكومة الدبيبة نص على أن هذه الحكومة غير مخولة بالنظر في أي اتفاقيات، أو قرارات جديدة أو سابقة.