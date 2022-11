السيسي: مساعينا الحالية في ليبيا التوصل بأسرع وقت لتسوية سياسية بقيادة ليبية دون إملاءات خارجية

ليبيا – قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام القمة العربية المنعقدة في الجزائر إنه ما زال هناك الحاجة لمزيد من العمل العربي الجماعي حتى في التعامل مع الأزمات الجديدة التي جاءت لاحقة علي القضية الفلسطينية، في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان، وإلا سيظل أمن وسلم الشعوب في تلك الدول مهددين بتجدد ويلات تلك الأزمات. السيسي أضاف خلال كلمته وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية: “لعله من الملائم أن أشارككم هنا رغبتنا في دعمكم لمساعينا الحالية في ليبيا للتوصل في أسرع وقت إلى تسوية سياسية بقيادة وملكية ليبية خالصة دون إملاءات خارجية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، واحترام مؤسسات الدولة وصلاحياتها بمقتضى الاتفاقات المبرمة”. وتابع: “وتنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية وحل الميليشيات، بما يحول دون تجدد المواجهات العسكرية ويعيد للبلاد وحدتها وسيادتها واستقرارها”.

