التكبالي: الاتفاقيتين بين الدبيبة وأنقرة مجرد غطاء لصفقة شراء طائرات مسيرة تركية

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن الاتفاقيتين العسكريتين بين الدبيبة وأنقرة مجرد غطاء لصفقة شراء طائرات مسيرة تركية، مشيرًا إى أن الاتفاقيات بين حكومة الدبيبة وأنقرة محاولة تركية لترسيخ وجودها في ليبيا وخاصة بالمنطقة الغربية.

وأضاف التكبالي في تصريحات صحفية، أن حكومة الدبيبة ترى في الاتفاقيات التركية ضمانة لبقائها بالسلطة في مواجهة خصومها السياسيين، مشيرًا إلى أن حكومة الدبيبة لا تعبأ بخطورة وتداعيات التمترس التركي في ليبيا، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تعد انتهاكًا للقرار الأممي بحظر توريد السلاح لليبيا.

وذكر التكبالي أن الاتفاق السياسي الذي أنتج حكومة الدبيبة ورعته الأمم المتحدة أكد على أنها غير مخولة بالنظر في أي اتفاقيات تلقي عليها التزامات طويلة الأمد.