الصحة تستعرض مقترح خطة الاستجابة الطارئة لصحة المهاجرين

العنوان-طرابلس

استعرضت إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة في حكومة الوحدة، مقترح الخطة المعدة بشأن الاستجابة الطارئة لصحة المهاجرين.

وبحسب بيان الوزارة، جاء ذلك خلال لقاء مع ممثلين عن مجموعة العمل الدولية لصحة المهاجرين، التي تضم عددًا من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، في مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد الاربعاء، مناقشة المقترح، وسُبل تعزيز الجهود المشتركة لتحسين خدمات المهاجرين.

يأتي الاجتماع تنفيذًا لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، بشأن تكثيف الجهود مع المنظمات الدولية المعنية بتقديم الخدمات الصحية للمهاجرين.