العكاري: من أولويات عملنا في المركزي التوجه إلى العمل بالنظام الإلكتروني لما له من نتائج إيجابية

ليبيا – قال رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني مصباح العكاري إنه عقب استيلامه لمهامه جعل من أولويات عمله التوجه إلى العمل بالنظام الإلكتروني، لما له من نتائج إيجابية، لتقديم أفضل وأسرع خدمات للزبائن ولرفع المعاناة عن المواطنين.

العكاري وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” تابع حديثه: “أضفنا في هذا الصدد 95 آلة سحب ذاتي، وتعاقدنا على توريد 150 آلة أخرى منها 91 آلة ستصل منتصف الشهر الحالي، و60 آلة تصل نهاية العام 2022”.

وأضاف العكاري: “عملنا على توسيع قاعدة الاشتراك بمنظومة (موبي مال) مع شركة المسار ضمن خطة متابعة مجلس الإدارة، وتمكنا من ضم فروع المصرف في كل مدن ليبيا بما يمكنهم من العمل وتقديم كافة الخدمات المتوقفة في السابق، ولاقينا بالفعل تجاوبًا كبيرًا من كل الزبائن”.

ولفت إلى أن المركزي حقق أرقاما ممتازة للمصرف من خلال حجم التعامل ووصل إلى نسبة سحب قدرها مليار ومائتا مليون دينار في شكل سحب وشراء وخدمات موبايل وغيرها.

العكاري ختم: “عقدنا العزم على نقل المصرف إلى التراتيب الأولى، وفي نهاية العام سيكون المصرف التجاري في المقدمة”.

