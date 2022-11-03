حرشاوي: الدبيبة يمنح تركيا مكافآت اقتصادية كبيرة

الوطن| رصد

سلّط تقرير تحليلي مصور لراديو “صوت أميركا”، الضوء على ردود الأفعال حول الاتفاقية البحرية التركية المبرمة مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية.

ووصف التقرير الاتفاقية بأنها انتصار عسكري ومالي كبير لأنقرة، ونقل عن المحلل السياسي، جلال حرشاوي، قوله إن “ليبيا تساعد تركيا على نيل مكافآت اقتصادية كبيرة في وقت لن تسمح به مصر بأي تقارب اقتصادي تركي مع شرق ليبيا”.

من جهتها قالت المحللة السياسية سنيم آيدن، إن إرسال الأتراك سفن التنقيب إلى المياه اليونانية المتنازع عليها بموجب هذه الاتفاقية يمكن أن يمثل شرارة توتر كبير في منطقة البحر الأبيض المتوسط ككل.