الزايدي: التسجيلات الصوتية التي تم نشرها لسيف الإسلام مزورة

قال خالد الزايدي، محامي المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، إن التسجيلات الصوتية التي تم نشرها ليلة أمس الاربعاء للدكتور سيف الإسلام معمر القذافي مزورة.

وأوضح الزايدي في تصريحات صحفية، أن هذه التسجيلات تم نشرها بعد انتشار صورة سيف الإسلام الأخيرة، والتفاعل الكبير معها داخليًا وخارجيًا، رغم أنها قديمة منذ العام الماضي 2021م.

وأشار الزايدي إلى أن محاولة تقليد صوت سيف الإسلام في التسجيلات واضحة، والفرق في نبرة الصوت لا يخفى على أحد.

وذكر أن محاولة المتحدث نفي استشهاد القائد معمر القذافي من خلال حديثه على أن القائد يراقب ما يحدث، دليل قاطع أن هذا الشخص ليس سيف الإسلام.

ولفت الزايدي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر تسجيل صوتي مزور لسيف الإسلام، وسبق أن نبهنا من هذه التسجيلات.

وأكد الزايدي أن سيف الإسلام لا يحتاج لتسجيلات صوتية لمخاطبة إخوته وأخواته من ابناء الشعب الليبي، خاصة بعد خروجه أمام العالم في سبها عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس البلاد.

وكشف الزايدي أن سيف الإسلام يرى أن الحل في ليبيا سياسي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وتابع: سيف الإسلام قدم مبادرته الأخيرة، يوم 5 يوليو الماضي، بخصوص إجراء الانتخابات الرئاسية، وأعلن استعداده للانسحاب من سباق الانتخابات، شريطة انسحاب كل المترشحين الجدليين.