مديرية الكفرة: القبض على غفير سوداني سرق “صقراً” من مزرعة

أعلنت مديرية أمن الكفرة، القبض على غفير سوداني سرق صقراً من أحد المزارع.

وأوضحت مديرية الأمن؛ في بيان أن “مواطنا ليبيا حضر إلى قسم البحث الجنائي وقدم شكوى ضد شخص مجهول الهوية قام بسرقة صقـر كان يقوم بتربيته منذ عدة أعوام”.

وتابع البيان، أنه “تم تكليف وحدة التحريات بالقسم بالبحث والتحري حول البلاغ الوارد وبسماع أقوال الشاكي وسؤاله حول مواصفات الطائر تمكن القسم من التعرف على الجاني عن طريق إفادة أخرى من الشخص المُبلغ بأن غفير المزرعة هو من سرق الطائر وقد تمكن أعضاء التحريات بالقسم من تحديد مكان المشتبه بجنوب مدينة الكفرة قبل هروبه إلى دولة السودان”.

وأردف البيان، أنه “تم إلقاء القبض على المشتبه به حيث كان متواجداً على متن شاحنة تستعد للسفر إلى السودان ليتم الانتقال به إلى القسم وبسؤاله عن الطائر اعترف بما نسب إليه ومكان وجود الطائر في إحدى المزارع بالمدينة ليتم استرجاعه”.