مؤسسة النفط تبحث مع شركة نمساوية استئناف نشاطها الاستكشافي في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 November, 2022

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة أو إم في النمساوية رفع القوة القاهرة واستئناف نشاط الشركة الاستكشافي في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع فني عقدته إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس مع مسؤولي شركة أو أم في النمساوية لمناقشة الأعمال الفنية للشركة المتعلقة ببرامج الاستكشاف للعام 2023 إضافة لبرامج المسح السيزمي والحفر الاستكشافي والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية كما تم التطرق لرفع حالة القوة القاهرة واستئناف نشاط الشركة الاستكشافي في ليبيا.

وشارك في الاجتماع عن مؤسسة النفط مدير إدارة الاستكشاف عبد المنعم بطيخ وعدد من المختصين والفنيين بإدارة الاستكشاف وعن شركة أو أم في النمساوية نائب المدير العام لفرع الشركة في ليبيا جمعة شيتة ومدير الأصول “الزويتينة” ومدير إدارة الحفر فرع ليبيا ومدير إدارة الاستكشاف وعدد من المختصين والفنيين بالإدارات ذات العلاقة.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا الاجتماع الفني هو الأول الذي يعقد بمقر المؤسسة في ليبيا بعد أن كانت تغقد اجتماعات الشركات الأجنبية المشاركة خارجها أو عبر الدوائر المغلقة وهو ما يتيح للشركات الوقوف عن قرب على برامجها ومشاريعها الاستكشافية في ليبيا لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز.