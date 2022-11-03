اجتماع موسع في طرابلس بشأن زيادة الإفصاح والشفافية ومتابعة الإنفاق الحكومي

العنوان-طرابلس

شهدت قاعة الاجتماعات بديون المحاسبة، صباح اليوم الخميس، اجتماعا موسعا بشأن زيادة الإفصاح والشفافية ومتابعة الإنفاق الحكومي.

وعقد الاجتماع بحسب بيان مكتب إعلام حكومة الوحدة، برئاسة النائبَين بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني، وبحضور رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائب رئيس الوزراء، ووزراء المالية، والتخطيط المُكلف، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومستشار المحافظ، ومديرَي إدارتَي القانون بديوان المحاسبة ووزارة المالية، وعدد من الإدارات الفنية بالمؤسسات المختلفة.

وأكّد الكوني، خلال افتتاحه الاجتماع الذي خُصص لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية لدى الأجهزة التنفيذية والحكومية المختلفة، ضرورة زيادة معدلات الإفصاح، ومتابعة الإنفاق وترشيده، والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدّد المجتمعون على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية والتنفيذية للعمل على تحقيق العدالة في التوزيع بما يراعي عدد السكان والتوزيع الجغرافي في المشروعات التنموية، كما ناقشوا خطة الإصلاحات الاقتصادية والإدارة الواجبة للمرحلتين الحالية والقادمة.

وأوضح بيان حكومة الوحدة الوطنية أنه في ختام الاجتماع تمت معالجة المخصصات المالية.