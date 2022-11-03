التكبالي: الإكثار من عقد الاتفاقيات بين حكومة الدبيبة وأنقرة محاولة تركية لترسيخ وجودها في البلاد

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن الإكثار من عقد الاتفاقيات بين حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة وأنقرة، يعد محاولة تركية لترسيخ وجودها في البلاد، وخاصة بالمنطقة الغربية، لافتاً إلى أن حكومة الدبيبة ترى في ذلك ضمانة لبقائها بالسلطة في مواجهة خصومها السياسيين دون أن تعبأ بخطورة وتداعيات التمترس التركي في البلاد.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” أشار لما يتردد حول أن الاتفاقيتين العسكريتين هما مجرد غطاء، أو تمهيد لصفقة شراء طائرات مسيرة تركية ورأى أن ذلك يعد انتهاكاً للقرار الأممي بحظر توريد السلاح لليبيا.

وأضاف التكبالي:” أن الاتفاق السياسي الذي أنتج حكومة الدبيبة، ورعته الأمم المتحدة، أكد على أنها غير مخولة بالنظر في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بالشكل الذي يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد”.

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