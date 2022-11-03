بليحق: مشاركة النواب الأعضاء الدائمين في البرلمان الإفريقي مستمرة

الوطن|متابعات

صرح المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أنّ مشاركة النواب الأعضاء الدائمين في البرلمان الإفريقي مستمرّة في

في أعمال الجلسات العامة للدورة العادية الأولى للبرلمان الأفريقي السادس ، حيث تم خلال جلسة اليوم الخميس عرض ومناقشة التعديلات على قواعد إجراءات البرلمان الإفريقي.

وأشار بليحق إلى مشاركة كلّ من النواب “يوسف الفاخري” و”سالم قنان” و”أسماء الخوجة” و”صالح قلمة” و”عبد القادر حسن” في الجلسات، مؤكّدًا أنّ جلسة أمس الأربعاء شهدت “عقد الحوار البرلماني الرفيع المستوى بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان و الحوكمة الرشيدة في إفريقيا تحت عنوان “التغيرات غير الدستورية في الحكومات والتحولات السياسية”.

وأضاف بليحق أنّ الحاضرين أجروا “عدة مداخلات في هذا الصدد منها التحديات التي تواجه تنفيذ أطر المعايير القانونية والسياسية للاتحاد الأفريقي بشأن التغييرات غير الدستورية في الحكومات و الاستجابة دون الإقليمية للتغير غير الدستوري و دراسة حالة الجماعة الاقتصادية غرب أفريقيا بالإضافة إلى مساهمات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.