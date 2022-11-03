أردوغان: ليبيا في المقدمة.. وسنقوم بالتنقيب في حقول غاز لبلدان أخرى إن تطلب الأمر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن دولاً عدة تقترح على بلاده التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقولها بواسطة السفن التركية.

وأضاف أردوغان في مقابلة أجرتها قناة “أ خبر” التركية، مع “أردوغان” الأربعاء، في معرض حديثه عن مشاريع بلاده المتعلقة بالطاقة والتنقيب عن الغاز الطبيعي، أن سفن التنقيب التركية قد تقوم إن تطلب الأمر بالتنقيب في حقول غاز لبلدان أخرى، مردفاً: “وبالتالي تكون لدينا فرصة لبيع الغاز المستخرج في ذلك البلد أو لبلدان أخرى”.

وأوضح أردوغان أن تركيا تتلقى مقترحات في هذا الخصوص من دول مختلفة، وفي مقدمتها ليبيا.