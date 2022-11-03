بالفيديو..انطلاق حملة لحل المختنقات بمدينة درنة

أنطلقت بمدينة درنة صباح الأربعاء حملة شاملة لنظافة المدينة وحل المختنقات التي تمر بها لرفع المعاناة التي تواجه المواطنين بشكل يومي .

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة كاملة من لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد علي فرج القطراني ، وتهدف هذه الخطة لوضع الحلول المناسبة لحل المختنقات بدرنة الزاهرة

الحملة التي انطلقت بمساندة جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج وتحت إشراف الكتيبة 166 التابعة للقيادة العامة للجيش العربي الليبي ، ابتدئت بإزالة القمامة والركام من عدة مواقع بالمدخل الغربي بالمدينة وعمارات الضمان وعمارات شركة الجبل ووادي الساحل الشرقي والمقبرة القديمة ومحيط مسجد الصحابة وطريق الكورنيش ، والاودية الرئيسية التي تمثل المنفس الرئيسي للمدينة ، وستستمر الحملة لعدة أيام حتى تستكمل كافة المواقع المستهدفة بالنظافة ونقل الركام وتهذيب وتنظيم المدينة واخراجها بالصورة التي تستحقها .

حيث إن لجنة الأزمة قد قامت بوضع خطتها والبدء فيها كما وعِدت مدينة درنة ، ومنها الإنارة وطلاء فواصل الطرقات وغيرها من الأعمال ،

كما سوف تشهد مدينة درنة إعادة حدائقها وملاهيها بالشكل المناسب ، وإقامة النصب التذكاري للشهداء الذين واجهوا الارهاب .