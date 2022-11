الكبير: نرجح وجود عقود جديدة غير معلنة بين أنقرة وحكومة الدبيبة بشأن الطيران المسير

ليبيا – دافع المحلل السياسي عبد الله الكبير عن حق حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة باعتبارها “الحكومة الشرعية” التي يتعامل معها المجتمع الدولي، في تعزز قدراتها العسكرية، مستبعداً أن يكون وراء اتفاقية رفع كفاءة الطيران الحربي أي أهداف عسكرية.

الكبير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال:” إن الدول الأوروبية تتخوف بدرجة كبيرة من انقطاع إمدادات الطاقة وزيادة معدلات الهجرة غير المشروعة وبالتالي ستحرص على عدم اندلاع أي مواجهة مسلحة”.

وزاد: “أما تعزيز القدرات فهو ضرورة للجم قيادات الشرق العسكرية التي شنت هجوماً على العاصمة طرابلس في أبريل 2019”.

ولفت الكبير إلى استمرار أوجه التدريب بين طرابلس وأنقرة طيلة الفترة الماضية في مجالات الدفاع الجوي، مستدركاً: “من المحتمل أن تكون هناك عقود جديدة غير معلنة لزيادة قدرات القوات المسلحة الليبية (غربي البلاد) بشأن الطيران المسير”.

وقلل الكبير، مما يطرح حول أن هذه الاتفاقيات ترسخ من التواجد التركي،قائلاً:”الجميع متفق على الخروج المتزامن للقوات الأجنبية من الأراضي الليبية”، محملاً المسؤولية لقيادات الشرق العسكرية عن تواجد تلك القوات بجلب عناصر شركة (فاغنر) الروسية إلى البلاد،بحسب زعمه.

الكبير رأى أن مذكرات التفاهم أو اتفاقيات التعاون العسكري كافة يمكن لأي حكومة منتخبة مراجعتها وإلغائها أو تجديدها بالتنسيق مع شركائها الدوليين، دون أن يترتب على ذلك شروط جزائية.

