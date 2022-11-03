الغرياني يدعو المواطنين إلى النزول للتخلص من مجلسي النواب والدولة

دعا الصادق الغرياني، الناس للنزول إلى الشوارع للتخلص من مجلسي النواب والدولة، دون أن يخشوا على أمنهم أو أن يُعتقلوا، قائلًا: “السلبية ضد النواب والدولة حرام، والحياد نصرة مع الباطل ضد الحق”.

ورأى الغرياني في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه لا يمكن التخلص من “النواب والدولة”، إلا بالخروج إلى الشارع بأعداد كبيرة، وإزالة هذا الظلم.

وطالب الغرياني النخب من أساتذة وطلاب الجامعات والشيوخ والوعاظ، أن يخرجوا ويقودوا الناس إلى الميادين، وواجب الحكومة مساندتهم، لنتحكم في إرادتنا ومصيرنا.

وأضاف الغرياني أنه لا يوجد من يمكن أن يقول إن حفتر “خيّر” ويجب أن يخرج الناس لإسقاط الجميع، ويدعون لانتخابات يختارون فيها من يحكمهم، ويرفضوا أي حكومات انتقالية.

وتابع: “داء الشعوب الآن الذي يهددها هو الحياد، والساكتون لا ينجون يوم القيامة، وسيجاوزن مثل ممارسي الفساد”.