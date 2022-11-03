البعثة الأممية: الصحفيون في ليبيا ضحية الضرب والاعتقال والاختطاف والقتل

أكدت بعثة الدعم الأممي إلي ليبيا، أن الصحفيين في ليبيا ضحية الضرب والاعتقال والاختطاف والقتل.

وقالت البعثة في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، تستذكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الصحفيين الشجعان في ليبيا الذين كانوا ضحية خطاب الكراهية أو الضرب أو الاعتقال أو الاختطاف أو الاختفاء أو القتل بسبب عملهم وتؤكد حق الناس في الوصول إلى المعلومات”.

وأضافت “في عامي 2021 و2022، تم اختطاف واختفاء ثلاثة صحفيين على الأقل في ليبيا بين 36 يوماً و10 أشهر. وتعرض ثلاثة آخرون، بينهم امرأة، للاعتداء على أيدي مسلحين أثناء إجراء مقابلات علنية. ولم يتم تقديم أي من الجناة إلى العدالة”.

وتابعت “تدعو البعثة السلطات الليبية إلى التحقيق الكامل في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والإعلاميين ومقاضاة مرتكبيها. يجب حماية الصحفيين بوصفهم حماة أساسيين لحرية التعبير عن الرأي”.