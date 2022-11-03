مكافحة الأمراض: توقيع الصكوك المالية للفرق العاملة خلال جائحة كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 November, 2022

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوقيع على صكوك المكافآت المالية لفرق الرصد والاستجابة السريعة العاملة خلال جائحة كورونا.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسليم الصكوك المالية لمشرفي المدن والمناطق في كل أنحاء ليبيا لمباشرة توزيعها.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن أن إجمالي الإصابات بكورونا “العدد التراكمي” في ليبيا بلغ 507,051 حالة، وعدد الحالات النشطة بلغ 43 حالة، مع تسجيل 6.437 حالة وفاة.