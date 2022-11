ليبيا – قال عضو المجلس الدولة الاستشاري السنوسي القمّي إن البيان الختامي للقمّة العربية يتوافق مع رؤية المجلس للخروج من حالة الانسداد السياسي والتأكيد على أولوية الانتخابات لتحقيق الاستقرار الدائم.

القمي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أشار إلى أن موقف العرب في قمّة الجزائر بأن يكون حلّ الأزمة ليبيًا ليبيًا قريب من موقف كافة الليبيين.

Shares

The post القمّي: البيان الختامي للقمّة العربية يتوافق مع رؤية مجلس الدولة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية