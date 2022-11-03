“شط الحرية” يضرب موعدا مع الليبيين في رمضان

يجدد مسلسل “شط الحرية” في نسخته الخامسة، موعده مع الليبيين على مائدة الإفطار في شهر رمضان المقبل، بحضور كامل فريق العمل الكوميدي الناقد للواقع الليبي بأسلوب فكاهي، الذي نال استحسان الجمهور الليبي وتابعه جمهور عربي من مختلف الدول.

وبدأ تصوير المسلسل خلال هذه الأيام في منطقة مرير قابس غرب إجدابيا، بتأليف الكاتب فتحي القابسي وإخراجه، وسيبث في موسمه الجديد بـ15 حلقة، حيث ركز الكاتب على الأفكار لإعطاء قيمة أكبر للعمل، بخلاف الجزء الرابع الذي تضمن 30 حلقة.

شط الحرية الذي نال إعجاب ورضا الجميع في داخل البلاد وخارجها، وجذب قلوب الكبار والصغار وأبهر الكل بإمكانيات متواضعة ومحدودة، في بيئة وأجواء النجع الذي يسمى “مقلب الشراب” من الحقب التي عاشها الليبيون سابقا.

ويعد هذا المسلسل الكوميدي أحد أشهر الأعمال الرمضانية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وحظي بنسبة مشاهدة عالية من جمهوره في داخل البلاد ومن بعض الدول العربية.