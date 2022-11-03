النهر الصناعي: عملية تخريب تستهدف موقع حقل آبار تازربو

تعرض موقع حقل آبار تازربو، التابع لمنظومة النهر الصناعي، لاعتداء وعمل تخريبي، ما أثر على نقص الإمداد المائي.

ونقل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مدير موقع حقل آبار تازربو، تأكيده حدوث العمل التخريبي.

وقال الجهاز، نقلا عن مدير الموقع: “حدث عمل تخريبي واعتداء على المحطة رقم 85 الواقعة على خط نقل المياه تازربو بنغازي وسرقة الجزء العلوي من الصمام، مما أثر على نقص في الإمداد المائي”.

وأكد أن أعمال الصيانة مستمرة من قِبل فرق الصيانة والتشغيل لإصلاح العطل وإعادة تشغيل الصمام.