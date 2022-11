السويح: نأمل بأن تصدق نوايا القمة العربية ولا تكون بياناتها كسابقاتها حبراً على ورق

ليبيا – علقت عضو مجلس النواب سارة السويح على البيان الختامي للقمّة العربية،قائلةً :” نشكر المشاركين في القمّة العربية المنعقدة بالجزائر ونثمّن الجهود المبذولة لحلّ الأزمة الليبية“.

السويح وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أعربت عن أملها بأن تصدق النوايا ولا تكون بيانات القمة كسابقاتها حبراً على ورق.

السويح ختمت :” وفق الله الجميع لإحلال الأمن والسلام في ليبيا وسائر بلاد المسلمين”.

