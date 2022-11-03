الأرصاد: طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا ودرجات الحرارة القصوى مابين (21-27)مْ

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقس مستقر هذا اليوم ويوم الغد على أغلب مناطق ليبيا، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (21-27)مْ.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب من حين لآخر على مناطق سرت – الخليج وبعض مناطق الساحل الشرقي مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة احياناً.

وتنبأ المركز بتغير الأجواء على مناطق شمال ليبيا الأسبوع القادم (تدريجياً بداية من مساء يوم السبت) نتيجة اقتراب منخفض جوي من البحر الأبيض المتوسط يؤدي إلى زيادة في سرعة الرياح(رياح نشطة أحيانا وباردة نسبيا) وتكاثر للسحب مع احتمال سقوط امطار على بعض المناطق الساحلية وتراجع في درجات الحرارة.