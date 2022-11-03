رئيسا البرلمان والأعلى للقضاء يفتتحان مجمع المحاكم في درنة بعد صيانته

أخبار ليبيا 24

افتتح، اليوم الخميس، مجمع المحاكم في مدينة درنة بعد استكمال الصيانة، وذلك في حضور رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، افتتح مجمع المحاكم والنيابات في مدينة درنة.

وأضاف، أن افتتاح المجمع جاء في حضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مفتاح عبدالقوي، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وقال بليحق، أن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، ونائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، كانا من بين الحاضرين.

كما حضر الافتتاح، عدد من الوزراء وعميد البلدية وأعيان وحكماء مدينة درنة. وقال المتحدث، إن افتتاح المجمع جاء عقب الانتهاء من أعمال صيانة مقر مجمع المحاكم والنيابات بالمدينة.