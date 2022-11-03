الكشف عن قصة ليبي لاجئ في بريطانيا أرسل أبناءه الثلاثة للقتال في سوريا

كشف تقرير نشره موقع “سي إن إن نيوز 18” التابع لقناة “سي إن إن” الأمريكية، رصدته وترجمته «الساعة 24»، تفاصيل سجن ليبي لاجئ في بريطانيا يدعى أبو بكر الدغيس، منذ سنين وذلك عقب اتهامه بالتشجيع على الإرهاب أثناء توليه مسئولية مسجد برايتون البريطاني.

وأوضح التقرير أن خطاب الدغيس، المتطرف موثق جيدًا وكراهيته الواضحة للقادة الغربيين تبدو واضحة تمامًا، حيث دعا إلى الجهاد “بحد السيف” في خطاب ألقاه في حرم المسجد في 1 نوفمبر 2020. وكان حاضرًا حوالي 50 شخصًا، من بينهم أطفال وشباب “.

وأردف التقرير أن “مفوضية المؤسسات الخيرية، اتخذت قرارًا بإزالة جميع الأمناء أو القيّمين، ولا تبرز هذة الخطوة خطورة الموقف فحسب، بل تظهر أيضًا عدم الثقة في أمناء مسجد برايتون لضمان عدم حدوث مثل هذه الحلقة مرة أخرى”.

وتابع التقرير أنه “نتيجة لذلك، سيتولى أندرو ويلكينسون، من مكتب المحاماة “شكسبير مارتينو”، إدارة المسجد كمدير مؤقت. ستكون إحدى المهام الموكلة إلى ويلكنسون هي تعيين أمناء جدد”.

وواصل التقرير، “لفهم كيف حدث هذا، من المناسب معرفة من هو أبو بكر الدغيس. فر أبو بكر الدغيس إلى المملكة المتحدة من ليبيا في عام 1986 بعد أن حصل على حق اللجوء السياسي من الحكومة البريطانية. خلال هذه الفترة، تم تفجير ملهى برلين الغربية. قُتل ثلاثة أشخاص، اثنان في مكان الحادث وواحد في المستشفى. أصيب أكثر من 200 شخص، من بينهم 79 أمريكيًا”.

وأشار التقرير إلى أن “الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، رونالد ريغان، ألقى باللوم على ليبيا وأعلن «الحرب ضد الإرهاب الدولي». ونفذت الولايات المتحدة عملية «إلدورادو كانيون»، حيث تم شن ضربات جوية منسقة ضد نظام القذافي. كان من المعروف أن ليبيا متورطة في “الإرهاب الذي ترعاه الدولة” – لكن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس ألغت هذه التهمة في عام 2006″.

وأضاف التقرير؛ أن “أبو بكر الدغيس ينحدر من عائلة لها صلات مزعومة بالإرهاب أو اتُهموا بأنهم إرهابيون هم أنفسهم. حيث قُبض على عمر الدغيس، شقيقه، في باكستان عام 2002. واحتجزت الحكومة الأمريكية عمر على أساس أنه مقاتل عدو، واحتجزته في معتقل خليج غوانتانامو لمدة خمس سنوات. ثم أطلق سراحه في عام 2007 دون توجيه تهم إليه”.

وأردف التقرير؛ “خطاب أبو بكر المتطرف موثق جيدًا وكراهيته الواضحة للقادة الغربيين تبدو واضحة تمامًا. على سبيل المثال، يبدو أنه وافق على أنه من المقبول أخلاقياً اغتيال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير”.

وأكمل التقرير؛ أنه “علاوة على ذلك، عندما سافر ثلاثة من أبناء أبو بكر إلى سوريا في عام 2014 للانضمام إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة للقتال ضد نظام بشار الأسد، بدا أنه كان موافقاً لهم”.

وعقب التقرير؛ أنه “قُتل اثنان من أبنائه خلال الحرب الأهلية في سوريا – جعفر، 17 عامًا، وعبد الله، 18 عامًا، لكن الدغيس اعتبرهم شهداء، وأن المسعى العنيف الذي قاموا به كان قضية عادلة. ويبدو أن الابن الثالث عامر، 20 عامًا، لا يزال على قيد الحياة في سوريا”.

وأكمل التقرير أنه “خلال تلك الفترة، اقترح رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، حظر سفر الأفراد الذين يسعون إلى السفر إلى الخارج للقتال في صفوف المنظمات الإرهابية ثم العودة بعد ذلك إلى المملكة المتحدة. لكن رغم ذلك، سعى أبو بكر الدغيس للسفر إلى سوريا لإعادة عامر، ابنه الأخير المتبقي”.

وذكر التقرير أنه “فما يبدو واضحًا بشأن أبو بكر الدغيس هو أنه ما كان ينبغي أبدًا تعيينه أمينًا لمسجد برايتون. حدث فشل خطير في العملية النموذجية المكونة من أربع خطوات حيث يبدو أن فحص الأمناء المحتملين وتحديد التعيين يفتقر إلى الدقة”.

وأوضح التقرير؛ أن خدمة «الكشف والحظر» هو مراقبة أنشطة الفرد، والتي يمكن أن ترقى إلى مستوى أعمال دعم الإرهاب. وهذا واضح في حقيقة أن أبو بكر استطاع الإدلاء بتصريحات مؤيدة لأبنائه الذين يقاتلون نظام الأسد”.

وواصل؛ “علاوة على ذلك، بينما كان يسعى أبو بكر للسفر إلى سوريا لإعادة عامر، لم يكن هذا أيضًا ليتم معرفته من خلال فحص خدمة «الكشف والحظر»”.

وأشار التقرير إلى أن “التصريحات التي أدلى بها أبو بكر في الفترة التي سبقت اعتقاله ربما لم تكن قد استوفت حد الاعتقال بموجب قانون الإرهاب، إلا أن التصريحات كانت تتعارض بشكل أساسي مع أهداف مسجد برايتون – أي توفير مكان الصلاة وتعليم النشء لغة القرآن وتعاليم الرسول”.

ولفت التقرير، إلى أنه “يقدم تعيينه ودوره اللاحق كقيّم، مع هذه التصريحات في المجال العام، دليلاً وافياً على كيفية تجاهل المؤسسة الخيرية لها، أو عدم وجود آليات قوية للتعامل معها. والمثير للقلق أيضا أن أبو بكر سعى للسفر إلى سوريا مع وجود حظر سفر”.

وختم التقرير موضحًا، أنه “فما يبدو واضحًا هو حقيقة أن أبو بكر الدغيس كان قادرًا على الاستمرار في أداء دور القيّم على الرغم من تاريخه في الآراء المتطرفة. لن يكون سبب عدم اتخاذ إجراء في تحديده وإزالته من مجلس الإدارة سؤالًا رئيسيًا يجب طرحه فحسب، بل أيضًا، ما الذي يمكن فعله لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى”.