خارجية قطر للمبعوث الأممي: ندعم النهج السياسي لحل الأزمة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 November, 2022

أكد مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي على دعم النهج السياسي لحل الأزمة الليبية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.

وبينت وزارة الخارجية القطرية عبر مقعها الالكتروني أن اللقاء جرى على هامش اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الجزائر.

وأعرب المسؤول القطري عن دعم بلاده لمهام المبعوث الأممي إلى ليبيا مشيداً بجهود الأمم المتحدة الرامية لحل الخلافات بالطرق السلمية وتعزيز الاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار.