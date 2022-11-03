عقيلة: رسالة القضاء هي إقامة العدل وهي المهمة الأولى للدولة

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قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، إن رسالة القضاء هي إقامة العدل بين الناس وهي مهمة قدسية تستمد وجودها من النيابة عن المجتمع الإنساني في إعطاء كل ذي حق حقه وإنصاف الضعيف والمظلوم، وهي المهمة الأولى للدولة.

جاء ذلك في كلمة بمناسبة افتتاح مجمع المحاكم في مدينة درنة بعد استكمال صيانته.

وأضاف عقيلة، “لقد وضع الله تعالى العدل وجعل اقراره بين الناس هو الهدف من بعث الرسل وإنزال الشرائع والأحكام وما حاربت الشرائع السماوية الشرك بالله لمجرد أنه شرك به سبحانه وتعالى، إنما لما يحمل في طياته من مواعظ الظلم والطغيان التي ينحرف بها ناس عن العدل”.

وقال، إن ” إقرار العدل بين الناس واجب إلهي محتم للقائمين به أن يستعينوا عليه باستعمال القوة التي سخرنا الله، الحديد للبأس الشديد”.

افتتح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، مجمع المحاكم والنيابات في مدينة درنة.

وجرى افتتاح المجمع بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مفتاح عبدالقوي، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

كما حضره نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وعميد بلدية درنة وأعيان وحكماء مدينة درنة.

وجاء افتتاح المجمع عقب الانتهاء من أعمال صيانة مقر مجمع المحاكم والنيابات بالمدينة.