الحامي: مجلس الدولة اتفق على عدم ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريون للرئاسة

ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي اتفاقهم على مواد القاعدة الدستورية وإحالتها للجنة المختصة لصياغتها بشكل نهائي.

الحامي أوضحت في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أنهم اتفقوا على ألا يحمل المترشح للرئاسة جنسية دولة أخرى وألا يترشح العسكريون إلا بعد استقالتهم بسنة.

وتابعت الحامي أن كل من يشغل منصبا رفيعا يجب أن يقدم استقالته من منصبه وليس وظيفته سواء كان مدنيا أو عسكريا.

