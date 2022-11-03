وزيرة العدل تترأس اجتماع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

طرابلس 03 نوفمبر 2022 (وال)- عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل أمس الأربعاء، اجتماعها الثاني للعام 2022 برئاسة وزيرة العدل “حليمة إبراهيم عبد الرحمن”، بحضور أمين عام اللجنة المختار شنان وأعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، وفي إطار اختصاصات اللجنة والتي من بينها، إيجاد علاقات تعاون مع اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الدول العربية، وكذلك المؤسسات الدولية المتخصصة.

كما تناول الاجتماع إجراءات إصدار العدد القادم من مجلة القانون الدولي الإنساني من قبل هيئة تحرير اللجنة، وإشادة بعض الدول العربية بما تحتويه المجلة باعتبارها الأولى المتخصصة على المستوى العربي.

كما خصص الاجتماع لمناقشة بعض المسائل المتعلقة بعمل اللجنة والتي من بينها الاستمرار في إقامة الأنشطة العلمية، والتي كان من بينها الجلسة الحوارية القانونية التي أقيمت اليوم برعاية المعهد العالي للقضاء واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. (وال)

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