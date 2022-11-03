المستشار صالح: القضاء النزيه هو ما يسخّر قوى الدولة في ردّ الحق إلى أصحابه

الوطن|متابعات

وجّه رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، كلمة في مراسم افتتاح مجمع المحاكم والنيابات بمدينة درنة، ابتدأ فيها بتعريف القضاء النزيه والعدل، والثناء على القضاة.

وتابع صالح، إنّ القضاء هو ما يسخّر قوى الدولة في ردّ الحق إلى أصحابه، ونصرة الضعيف والصغير من مغتصب حقه بعيدًا عن التحيّز والميل، والقضاة هم المسؤولون عن بث الأمان في قلوب الناس على أعراضهم وأموالهم، وعلى القضاء أن يكون نزيهًا، بعيدًا عن إطالة اللسان.

وأضاف صالح: ” أحترم دور النيابة العامة في حماية القانون؛ فهي تمارس سلطتها مستقلة عن رغبات الأفراد”، داعيًا النيابة العامة في التحرك السريع بممارسة دورها في حماية النظام العام، وضمان احترام الحرية.

وأثنى رئيس مجلس النواب على جهود المحاميين فيما يقدّمونه للقضاء من المادة الأولى لصناعة رسالتهم الشريفة، حيث يدافع المحامييون عن الضعفاء والأرامل واليتامى، ويدفعون عنهم ظلم الظالمين، وفق تعبيره.

فيما أشاد بمدينة درنة لعنايتها بالعلم والثقافة والفن، مادحًا النسيج الاجتماعي فيها الذي لا يدعم الإرهاب أو الفوضى، موجّهًا التحيات لأهلها بالشرائح الاجتماعية كافة الموجودة فيها.