“ربح الدنيا والآخرة”.. غويلة: العلامة “ولد الددو” يحثنا على الاستثمار في إمارة طالبان

أعلن عبد الباسط غويلة، عضو مركز بحوث دار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن من وصفه بـ«العلامة ولد الددو» -في إشارة للشيخ الموريتاني محمد الحسن ولد الددو- يحثهم على الاستثمار في إمارة طالبان ففيها ربح الدنيا والآخرة، على حد قوله.

ونشر غويلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو لولد الددو، يحث فيه رجال الأعمال على الاستثمار في طالبان، معلقا عليه: “كلمة للعلامة محمد الحسن ولد الددو يحث رجال الأعمال للاستثمار في الإمارة الإسلامية طالبان”، بحسب تعبيره.

وقال ولد الددو خلال الفيديو: “هذه رسالة موجهة لإخواننا المستثمرين من المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، أوصيكم بالاستثمار في أفغانستان، ومساعدة الإمارة الإسلامية بها على النهوض بهذا الشعب المجاهد الإسلامي والذي يحق على الأمة الإسلامية مساعدته والوقوف معه”، وفقا لقوله.

وأضاف ولد الددو “الاستثمار في هذه الأرض فيه ربحان، ربح دنيوي، فهي أرض صالحة للاستثمار وفيها كثير من الخيرات الهائلة من المعادن وغيرها، وربح آخر بمساعدة هذا الشعب المسلم المحتاج إلى المساعدة”، على حد تعبيره.