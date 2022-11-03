لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية تبدأ حملة حل المختنقات بدرنة

أخبارليبيا24

أعلنت الحكومة الليبية اليوم الخميس، أن لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية تبدأ حملة حل المختنقات بمدينة درنة تحت شعار “درنة الزاهرة”.

وأوضحت الحكومة أنه انطلقت صباح الأربعاء حملة شاملة لنظافة المدينة وحل المختنقات التي تمر بها لرفع المعاناة التي تواجه المواطنين بشكل يومي.

وذكرت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة كاملة من لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، وتهدف لوضع الحلول المناسبة لحل المختنقات بدرنة

ولفتت إلى أن الحملة ابتدأت بإزالة القمامة والركام من عدة مواقع بالمدخل الغربي بالمدينة وعمارات الضمان وعمارات شركة الجبل ووادي الساحل الشرقي والمقبرة القديمة ومحيط مسجد الصحابة وطريق الكورنيش ، والأودية الرئيسية التي تمثل المنفس الرئيسي للمدينة

وأفادت الحكومة أن الحملة ستستمر لعدة أيام حتى تستكمل كافة المواقع المستهدفة بالنظافة ونقل الركام وتهذيب وتنظيم المدينة واخراجها بالصورة التي تستحقها.

وأفادت الحكومة الليبية أن لجنة الأزمة قامت بوضع خطتها والبدء فيها كما وعدت مدينة درنة ، ومنها الإنارة وطلاء فواصل الطرقات وغيرها من الأعمال.

وأشارت إلى أن مدينة درنة سوف تشهد إعادة حدائقها وملاهيها بالشكل المناسب، وإقامة النصب التذكاري للشهداء الذين واجهوا الإرهاب.