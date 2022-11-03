الحاجي: مسلسل قيامة أرطغرل التركي يعكس قيم الإسلام.. وعلينا أن نفتخر بذلك

قال جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إن مسلسل قيامة أرطغرل التركي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأفضل عمل درامي في تاريخ الدراما العالمية عوائده تخطت مليـار دولار وتم ترجـمته إلى 39 لغة حول العالم وعدد مشاهدة وصل إلى 3 مليار مشاهد حول العالم، والجميل بقي مضمون المسلسل حيث أنه يجسد عظمة التاريخ الإسلامي وقوته وانه ليس بالسيف وإقامة الدولة فقط ولكن بالعدل والحق وترسيخ القيم الإنسانية، وبلا مشاهد مخلة للآداب او اسفاف وهو هذا الفن الذي يستحق ان يسمي بالفن، وفق قوله.

أضاف في تدوينة بفيسبوك: “إلى جانب كونه “اجتماعي” محافظ تشاهده أنت واسرتك وابنائك.. غير مسلسلات الماسونية الرخيصة..! فهو يعكس عظيم هذا الدين الاسلامي العظيم حيث العدل والحق والقيم الانسانية رسائل قوية بهذا المسلسل.. الرسالة مهمة جداً تعكس لكل مسلم مُحب وغيور على هذا الدين وحتى غير المسلم من لا يصدق ما يرمى به الاسلام والمسلمين بدعاية قذرة أصبحت تمول من أموال وأمراء العرب والمسلمين ضد هذا الدين.. مثل ما كان لدور الدعاية للنيل من شجاعة الجندي الالماني وهي طبيعة الحروب عند هزيمة الشجاع أن صور الاعلام الفرنسي الذي سلم بلاده إلى هتلر خلال يومين حولوه إلى اسطورة بالاعلام.. يجب علينا كمسلمين أن نفتخر ونعتز بتاريخنا وأمجاده ناهيك عن علو ورفعت ديننا الذي دخل مرحلة تمدد غير مسبوقة في التاريخ” على حد تعبيره.